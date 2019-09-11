В Минске 16 пенсионеров старше 90 лет продолжают работать

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В Минске проживают 16 работающих пенсионеров старше 90 лет, сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка 11 сентября на пресс-конференции.

Всего в Минске 419,4 тысячи пенсионеров, почти каждый четвертый житель столицы — человек пенсионного возраста. Из них больше трети (35,4%, или 169 тысяч человек) продолжают работать. «В возрасте от 70 до 79 лет работают 17,2 тысячи пенсионеров, от 80 до 89 лет — 863 человека, старше 90 лет — 16 минчан», — сообщила Дудка.


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Большинство работников старше 90 лет — это люди интеллектуального труда, около 70% из них работают в системе образовании. «Они преподают в университетах, в консерватории. Еще они работают в учреждениях культуры. Один пенсионер — в сфере архитектуры», — сказала представитель Мингорисполкома.

По ее словам, сегодня полностью поменялся психологический портрет столичного пенсионера. «Растет продолжительность жизни. В городе проживает 67 человек старше 100 лет, из них 62 женщины. Минчан старше 90 лет в городе 6.507, — отметила Дудка. — Задача органов соцзащиты — в рамках внедрения инновационных форм социальной защиты пожилых граждан и программы активного долголетия создать атмосферу и возможности для того, чтобы они могли как можно дольше проживать дома и самостоятельно себя обслуживать».

В свою очередь генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста (БОКК) Ольга Мычко сообщила, что по результатам проведенного в 2016 году БОКК социологического исследования 1,5% пожилого населения страны и людей с инвалидностью нуждаются в помощи на дому.

«Ни один бюджет, если этот процент перевести в деньги, такую цифру не потянет, — сказала она. — Ни одна, даже самая благополучная и успешная, страна сегодня не смогла решить у себя все социальные проблемы идеально».

Она подчеркнула, что важно определить, каким образом общественные организации могут «подставить плечо» государственным органам.


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Руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по геронтологии Министерства здравоохранения Людмила Жилевич отметила: «В структуре пожилого населения после 65 лет у нас только треть мужчин. Уже на отметке 65 лет мы теряем практически около 40% пожилых мужчин. Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин составляет 10 лет. И это повод для того, чтобы объединить наши усилия в сохранении мужского населения. Кроме того, людям, которые остаются без пары, довольно тяжело вести хозяйство и финансово, и социально». По ее словам, одиночество является одним из важнейших факторов, влияющих на патологическое старение, а значит, и потерю здоровья.

Социальная активность пожилых граждан в большой степени зависит от состояния здоровья, отметила Жилевич.

«Поэтому в стране 98% пожилых людей находятся на диспансерном учете, под контролем первичного медицинского звена. Кроме того, в здравоохранении создана система интегрированной помощи — медико-социальные услуги и паллиативная медицинская помощь», — сказала она.
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Тэги: пенсионеры Персона: Ирина Дудка Ольга Мычко Людмила Жилевич Город: Минск

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