В Минске 16 пенсионеров старше 90 лет продолжают работать

В Минске проживают 16 работающих пенсионеров старше 90 лет, сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка 11 сентября на пресс-конференции.

Всего в Минске 419,4 тысячи пенсионеров, почти каждый четвертый житель столицы — человек пенсионного возраста. Из них больше трети (35,4%, или 169 тысяч человек) продолжают работать. «В возрасте от 70 до 79 лет работают 17,2 тысячи пенсионеров, от 80 до 89 лет — 863 человека, старше 90 лет — 16 минчан», — сообщила Дудка.

Большинство работников старше 90 лет — это люди интеллектуального труда, около 70% из них работают в системе образовании. «Они преподают в университетах, в консерватории. Еще они работают в учреждениях культуры. Один пенсионер — в сфере архитектуры», — сказала представитель Мингорисполкома.

По ее словам, сегодня полностью поменялся психологический портрет столичного пенсионера. «Растет продолжительность жизни. В городе проживает 67 человек старше 100 лет, из них 62 женщины. Минчан старше 90 лет в городе 6.507, — отметила Дудка. — Задача органов соцзащиты — в рамках внедрения инновационных форм социальной защиты пожилых граждан и программы активного долголетия создать атмосферу и возможности для того, чтобы они могли как можно дольше проживать дома и самостоятельно себя обслуживать».

В свою очередь генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста (БОКК) Ольга Мычко сообщила, что по результатам проведенного в 2016 году БОКК социологического исследования 1,5% пожилого населения страны и людей с инвалидностью нуждаются в помощи на дому.

«Ни один бюджет, если этот процент перевести в деньги, такую цифру не потянет, — сказала она. — Ни одна, даже самая благополучная и успешная, страна сегодня не смогла решить у себя все социальные проблемы идеально».

Она подчеркнула, что важно определить, каким образом общественные организации могут «подставить плечо» государственным органам.

Руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по геронтологии Министерства здравоохранения Людмила Жилевич отметила: «В структуре пожилого населения после 65 лет у нас только треть мужчин. Уже на отметке 65 лет мы теряем практически около 40% пожилых мужчин. Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин составляет 10 лет. И это повод для того, чтобы объединить наши усилия в сохранении мужского населения. Кроме того, людям, которые остаются без пары, довольно тяжело вести хозяйство и финансово, и социально». По ее словам, одиночество является одним из важнейших факторов, влияющих на патологическое старение, а значит, и потерю здоровья.

Социальная активность пожилых граждан в большой степени зависит от состояния здоровья, отметила Жилевич.

«Поэтому в стране 98% пожилых людей находятся на диспансерном учете, под контролем первичного медицинского звена. Кроме того, в здравоохранении создана система интегрированной помощи — медико-социальные услуги и паллиативная медицинская помощь», — сказала она.