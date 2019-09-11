Депутат Игорь Марзалюк намерен пойти на второй срок

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Депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом на предстоящих парламентских выборах.

Марзалюк намерен выдвинуться по Могилевско-Ленинскому избирательному округу.

Кроме него свои инициативные группы здесь зарегистрировали член Объединенной гражданской партии, предприниматель Олег Аксенов, активист движения «За Свободу» Леонид Подберецкий, заместитель генерального директора Могилевского завода лифтового машиностроения Сергей Чертков, руководитель отдела продаж ООО «ПакЛаин» Александр Павлов.

В комментарии для БелаПАН Марзалюк отметил, что намерен участвовать в пикетах своей инициативной группы по сбору подписей в Могилеве по выходным дням.

Историк Игорь Марзалюк в текущем созыве Палаты представителей является председателем постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Олег Аксенов Игорь Марзалюк Леонид Подберецкий Сергей Чертков Александр Павлов

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