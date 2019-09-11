Жительницу Жабинки зажало стеклоподъемником. Она умерла в больнице

7 сентября в реанимационном отделении больницы скончалась 20-летняя жительница Жабинки, которую зажало стеклоподъемником автомобиля.

Трагический инцидент случился 31 августа в деревне Старое Село Брестского района, где женщина вместе с семьей гостила у знакомых.

Как предварительно установлено, женщина намеревалась через открытое окно левой передней двери достать из салона машины двухлетнюю дочь, однако по какой-то причине сработал стеклоподъемник, и женщина оказалась зажата.

Пострадавшую обнаружил муж. Он разбил стекло, освободил свою супругу и вызвал скорую. К тому времени женщина была уже без сознания.