В заброшенной башне московского СИЗО «Бутырка» нашли двоих арестантов
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обнаружила двоих арестантов в старинной башне СИЗО «Бутырка», которая считается неэксплуатируемой.
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В одной из неэксплуатируемых башен члены комиссии нашли двух заключенных, которых подозревают в разбое. При этом они сидят в камере площадью примерно 4 квадратных метра.
«В камере стоит двухъярусная кровать, напротив которой находится чаша Генуя (напольный унитаз без сидения), не соблюдаются условия приватности. Из сломанного смесителя, у которого нет крана, постоянно льется вода», — пояснил Мельников.
По его словам, с этажа на этаж в башне ведет чугунная винтовая лестница, которую в ОНК считают небезопасной.