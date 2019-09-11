В заброшенной башне московского СИЗО «Бутырка» нашли двоих арестантов

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обнаружила двоих арестантов в старинной башне СИЗО «Бутырка», которая считается неэксплуатируемой.

Бутырская тюрьма была построена при Екатерине II. Фото: Станислав Козловский / wikimedia.org

Как передает ren.tv , ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников пояснил, что на территории СИЗО находятся четыре башни, три из которых были закрыты, а еще одна — в которой был заключен Емельян Пугачев — переоборудована в музей.

В одной из неэксплуатируемых башен члены комиссии нашли двух заключенных, которых подозревают в разбое. При этом они сидят в камере площадью примерно 4 квадратных метра.

«В камере стоит двухъярусная кровать, напротив которой находится чаша Генуя (напольный унитаз без сидения), не соблюдаются условия приватности. Из сломанного смесителя, у которого нет крана, постоянно льется вода», — пояснил Мельников.

По его словам, с этажа на этаж в башне ведет чугунная винтовая лестница, которую в ОНК считают небезопасной.