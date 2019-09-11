Глава Белстата: доходы от переписи вы увидите в течение последующих десяти лет

Данные переписи населения необходимы для прогнозирования ситуации в стране и для ее развития, заявила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, отвечая на вопросы БелаПАН на пресс-конференции 11 сентября в Минске.

«Известные экономисты говорят, что доходы от переписи вы увидите в течение 10 лет после ее проведения. Они (доходы. — БелаПАН) выражаются в развитии страны», — сказала Медведева.

Она подчеркнула, что перепись населения дает государству большой объем данных, которые необходимы для принятия управленческих решений.

«Это и корректная информация о численности населения, количестве домохозяйств, все демографические характеристики. Результаты переписи позволяют корректно выстроить работу государства», — отметила Медведева.

По ее словам, данные переписи предоставляют важную информацию о размещении трудовых ресурсов. «Перепись предоставит «фотографию» населения, которая позволит увидеть, как размещены трудовые ресурсы, почему население не работает в конкретном городе, а переезжает в другой населенный пункт», — отметила Медведева.

Она также обратила внимание, что перепись, которая проводится раз в 10 лет, позволяет получить наиболее точные данные о занятости.

«Мы раз в 10 лет получаем данные о фактической безработице, а раз в квартал мы публикуем результаты выборочного обследования домашних хозяйств по вопросам занятости, в котором у нас принимает участие небольшое количество лиц», — констатировала Медведева. Именно перепись населения позволяет статкомитету получать корректную выборку для проведения обследований домашних хозяйств.

«Сам Белстат без проведения переписи корректно построить свою работу не может. У нас много выборочных обследований домашних хозяйств — и по уровню жизни населения, и по занятости, и по положению лиц с ограниченными возможностями, и по вопросам положения детей. Все эти выборки строятся на основании переписи населения», — сказала Медведева.

Данные переписи имеют большую ценность для государства, считает она, поскольку от них зависит решение многих вопросов.

«Это пенсионное обеспечение, обороноспособность, здравоохранение, культура, услуги и все, что касается строительства инфраструктуры: больниц, школ, магазинов, остановок транспорта», — заметила глава Белстата.

Кроме этого, она обратила внимание, что на основании переписи готовится официальный прогноз социально-экономического развития. «Мы 10 лет будем строить свои расчеты и прогнозные параметры рассчитывать, базируясь на данных переписи населения», — подчеркнула Медведева.