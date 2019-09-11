Глава ОГП: интерес людей к этой избирательной кампании выше, чем к предыдущим

Интерес к нынешней избирательной кампании выше, чем к предыдущим. Такое мнение высказал исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) в комментарии БелаПАН .

Николай Козлов

«Мы можем сделать вывод, что интерес избирателей выше, чем на прошлых избирательных кампаниях. Активность явно выросла у наших пикетов, людям интересно, подходят, приводят в пример Украину, мол, они смогли, и мы сможем. Желание перемен очевидно», — сказал Козлов, комментируя итоги первых пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов, которые проводятся c 8 сентября.

Инициативная группа по выдвижению Козлова зарегистрирована в 105-м Старовиленском избирательном округе в Минске.

11 сентября Козлов планирует поучаствовать в пикете по сбору подписей. «Мы намерены использовать все площадки. Стоит задача рассказать о себе, о существующей альтернативе. Люди должны понимать, что ситуация в стране не заморожена», — отметил он.

Объединенная гражданская партия предлагает использовать ее пикеты представителям других протестных движений и гражданских инициатив для привлечения внимания к различным проблемам.

«Есть много тем, которые мы готовы поддержать, чтобы сделать наши пикеты тематическими. В частности, мы намерены поддержать молодежь в борьбе с законом об отмене отсрочек», — сказал Козлов.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.