Уехавший на рыбалку и пропавший минчанин найден мертвым

Завершились поиски минчанина Николая Климовича, который пропал без вести 4 сентября.

В тот день 61-летний мужчина выехал на своем автомобиле из деревни Пески Пуховичского района Минской области на рыбалку на реку Свислочь. С тех пор его никто не видел.

Об обнаружении тела Николая Климовича сообщил поисковый отряд «Ангелы», волонтеры которого помогали в поиске.

Обстоятельства смерти минчанина не разглашаются.

Напомним, сегодня также пришло трагическое сообщение об обнаружении тела минчанина Алексея Сердюка. 46-летний мужчина пропал еще 21 мая.