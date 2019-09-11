МВД не будет обжаловать решение суда по иску Дмитрия Середы

Министерство внутренних дел не будет обжаловать решение суда по иску минчанина Дмитрия Середы на незаконные действия сотрудников милиции. Согласно решению суда Заводского района, госорганы должны компенсировать Середе материальный ущерб на сумму 2886 рублей.

«Возмещение причиненного ущерба законно и справедливо», — цитирует министра внутренних дел Юрия Караева пресс-служба ведомства.

4 августа 2016 года в квартиру Дмитрия Середы ворвались, выбив входную дверь и стекло балконной двери в кухне, неизвестные в масках. Они уложили хозяина квартиры лицом в пол, заломили руки за спину, надели наручники и, продолжая избивать в спецавтотранспорте, доставили в РУВД Заводского района Минска.

Задержанный был допрошен в качестве подозреваемого в хулиганстве по ч. 1 ст. 339 УК (преступление против общественного порядка) и отпущен только на следующий день. Впоследствии его признали непричастным к преступлению.

Две судмедэкспертизы зафиксировали у Середы телесные повреждения. Пострадавший написал заявление о неправомерных действиях милиции, однако по результатам проверки Следственный комитет несколько раз отказывал ему в возбуждении уголовного дела. На последний отказ — в 2018 году — Середа и подал жалобу в суд.

В комментарии пресс-службы МВД на решение суда отмечается, что «объективно действия сотрудников уголовного розыска при задержании не соответствовали складывающейся ситуации, а избранная тактика применения спецподразделений была неверной».

«Сотрудники, принимавшие решение о задержании, а также руководители, осуществляющие ведомственный контроль, по результатам проведения служебной проверки привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Также дополнительно приняты меры по недопущению подобных ситуаций впредь — совершенствуется порядок и основания применения специальных подразделений для оказания силовой поддержки.