Видеофакт. Ягуар в отчаянной схватке побеждает аллигатора

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В Сети появился ролик, запечатлевший смертельную схватку ягуара и аллигатора. Видео доступно на YouTube.

 

 

На кадрах видно, как ягуар подкрадывается по ветке дерева в ожидании подходящего момента, чтобы напасть на рептилию. Но аллигатор внезапно бросается в воду, и представитель семейства кошачьих устремляется за ним следом.

В итоге ягуар выходит из схватки победителем и держит в зубах аллигатора, направляясь к берегу, пишет. Редкие кадры случайно запечатлели очевидцы в заповеднике Пантанал в Бразилии.
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Тэги: природа схватка ягуара и аллигатора Город: Пантанал

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