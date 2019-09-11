Видеофакт. Ягуар в отчаянной схватке побеждает аллигатора

В Сети появился ролик, запечатлевший смертельную схватку ягуара и аллигатора. Видео доступно на YouTube.

На кадрах видно, как ягуар подкрадывается по ветке дерева в ожидании подходящего момента, чтобы напасть на рептилию. Но аллигатор внезапно бросается в воду, и представитель семейства кошачьих устремляется за ним следом.

В итоге ягуар выходит из схватки победителем и держит в зубах аллигатора, направляясь к берегу, пишет. Редкие кадры случайно запечатлели очевидцы в заповеднике Пантанал в Бразилии.