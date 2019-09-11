ЕАБР не ожидает ускорения роста белорусской экономики, эксперты пеняют на грязную нефть

Евразийский банк развития (ЕАБР) не ожидает ускорения экономического роста Беларуси в ближайшие месяцы, говорится в очередном ежемесячном обзоре экономик стран — участниц ЕАБР.

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Официальный прогноз на этот год предусматривает рост экономики на 4%. Однако за январь—июль она выросла лишь на 1,3%.

«В целом, по нашим оценкам, ВВП Беларуси близок к своему равновесному уровню, в связи с чем существенного устойчивого ускорения темпов его прироста в краткосрочной перспективе не ожидается», — констатируют аналитики ЕАБР.

По их оценкам, основной вклад в расширение экономической активности внесли сельское хозяйство и промышленность, производство которых в июле 2019 года выросло на 18,6 и 3,6% в годовом выражении соответственно. «На динамику выпуска в обозначенных секторах оказали влияние климатический и календарный факторы. Потребительская активность в июле текущего года продолжила замедляться», — отмечается в обзоре.

В январе 2019 года рост экономики был на уровне 0,7%, в январе—феврале — 0,8%, январе—марте — 1,1%, январе—апреле — 1,4%, январе—мае — 1%, январе—июне — 0,9%. Таким образом, за июль рост экономики ускорился на 0,4 процентного пункта.

В 2019 году белорусская экономика вряд ли сможет вырасти на 4%, как прогнозирует правительство. К такому выводу пришли эксперты центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка». Они констатируют, что в первом полугодии белорусская экономика выросла всего на 0,9%. По мнению аналитиков, низкие темпы роста стали следствием того, что Беларусь столкнулась с проблемой «грязной» российской нефти.

Международные финансовые организации полагают, что рост белорусской экономики в этом году сложится в пределах 2%.

П о информации БелаПАН , экономисты Национального банка Беларуси пришли к выводу, что к существенному замедлению темпов экономического роста в стране привело поступление «грязной» нефти из России. «Прирост реального ВВП замедлился с 1,3% в первом квартале 2019 года до 0,5% во втором квартале 2019 года к соответствующему кварталу предыдущего года», — говорится в обзоре Нацбанка, в котором анализируется динамика макроэкономических показателей. По данным регулятора, столь существенное замедление экономики вызвано тем, что Беларуси во втором квартале пришлось сократить экспорт нефтепродуктов.

В 2018 году ВВП в Беларуси вырос на 3% при официальном прогнозе 3,5%.