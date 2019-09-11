В Ивановском районе из храмов похищены иконы и денежные пожертвования

В Ивановский райотдел милиции (Брестская область) в течение двух часов поступили сообщения о хищении икон из разных храмов.

Как сообщает официальный представитель УВД Наталья Сахарчук, в дежурную часть РОВД позвонил настоятель церкви Святой Параскевы Сербской, расположенной в деревни Лядовичи и сообщил о том, что в период времени с 14:00 часов 8 сентября до 13:00 часов 10 сентября из храма похищены икона и денежные средства.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска установили, что неизвестный проник в храм, отжав створки стеклопакета, и похитил деньги из ящика для пожертвований, а также икону.

А через два часа от настоятеля храма Воздвижения Креста Господня, что в агрогородке Бродница, поступило новое сообщение об ограблении — батюшка пояснил, что с 12:00 часов 9 сентября до 15:00 часов 10 сентября из церкви похищены восемь икон. Как установили оперативники, злоумышленник проник в храм, сорвав навесной замок с двери запасного входа.

Как сообщил заместитель начальника Ивановского РОВД подполковник милиции Андрей Панасюк, по первому факту хищения сотрудниками райотдела проводится проверка, по второму — Ивановским РОСК возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия.

Ивановский РОВД обращается к гражданам: если вы располагаете информацией об обстоятельствах этих преступлений или сведениями о лицах, причастных к их совершению, просьба сообщить по телефонам 8016-52-25-040 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Фото и видео: оперативная съемка Ивановского РОВД.