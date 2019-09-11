Дзэн, японская флейта и икебана. Открылся фестиваль «Японская осень в Беларуси»

Официальное назначение посла Японии в Беларуси — важный шаг на пути укрепления отношений двух стран, заявил временный поверенный в делах Японии в Беларуси Тадаацу Мори 11 сентября на открытии в Минске VII ежегодного фестиваля «Японская осень в Беларуси».

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Беларуси Хироки Токунага (на этом фото, сделанном в сентябре прошлого года, он -- еще в статусе просто посла)

Дипломат напомнил, что в начале сентября был официально назначен чрезвычайный и полномочный посол Японии в Беларуси — Хироки Токунага. О повышении статуса дипломатического присутствия в нашей стране Япония заявила в феврале этого года.

По словам Мори, развитие культурных связей между странами играет в вопросе укрепления отношений «не последнюю роль». Дипломат отметил, что фестиваль «Японская осень в Беларуси» уже стал доброй традицией, и каждый раз посольство Японии старается «не только радовать гостей уже полюбившимися мероприятиями, но и открывать для них новые грани японской культуры».

Этой осенью посольство подготовило для белорусов лекции, выставки, мастер-классы, концерты, кинопоказы, спортивные состязания и многое другое. В Беларусь приедут мастера икебаны и игры на японской флейте. Мероприятия в рамках фестиваля продлятся до 23 ноября и пройдут в четырех городах — Минске, Борисове, Витебске и Могилеве.

Первый секретарь посольства Наото Канацу рассказал, что фестиваль открывает семинар по культуре дзэн, который впервые в Беларуси проведет настоятель одной из школ дзэн-буддизма в Японии. «Для японцев школа дзэн — это своего рода корень менталитета. Постижение этой культуры белорусами, по-моему, будет способствовать углублению понимания Японии», — отметил Канацу.

По его словам, с каждым годом аудитория фестиваля увеличивается. «Я часто слышу, что под влиянием фестиваля некоторые белорусы начали изучать японский язык, некоторые — чайную церемонию. И количество любителей японской культуры умножается», — сказал Канацу.