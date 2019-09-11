Видеофакт. Под Иркутском мать оставила умирать новорожденного зимой у свалки

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Женщина из поселка Юрты Иркутской области родила ребенка и отнесла его в ведре к свалке.

 

 

Как сообщает Следственный комитет, в феврале этого года тело ребенка на обочине дороги около свалки обнаружил фельдшер скорой помощи. До недавнего времени следователи работали над установлением личности матери погибшего младенца.

Ею оказалась 42-летняя жительница Юрты, мать двоих детей,. Она рассказала, что родила ребенка дома и решила от него избавиться из-за отсутствия денег.

Женщине предъявили обвинение по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Видео: Следственный комитет РФ
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Тэги: убийство новорожденного Город: Иркутск

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