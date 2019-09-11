Более 200 закладок психотропа намеревался приготовить 23-летний минчанин

Сотрудники наркоконтроля Минска получили оперативные данные о том, что 23-летний минчанин может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, правоохранители нанесли визит вероятному подозреваемому и дома, на кухне, обнаружили у него более 114 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Молодой человек признался, что работает на запрещенный интернет-магазин по продаже наркотиков. В один из дней к нему обратился «куратор» с просьбой забрать крупную партию психотропа. Координаты спрятанного наркотика привели подозреваемого в лесной массив в Минском районе. Однако расфасовать психотроп на более мелкие дозы — их должно быть более двухсот — ему помешали оперативники.

Установлено, что ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. Материалы проверки переданы в Московский (города Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям молодого человека.