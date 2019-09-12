Лукашенко в поздравлении оценил виртуозность и педагогический талант Владимира Спивакова
В поздравлении народному артисту СССР Владимиру Спивакову по случаю его 75-летия со дня рождения Александр Лукашенко назвал его «одним из самых ярких деятелей культуры современности».
Глава государства считает, что именно профессионализму маэстро люди разных возрастов познают «чарующие ноты высокого академического искусства».
Президент подчеркнул, что мир знает Спивакова, как виртуозного музыканта, блестящего дирижера и выдающегося педагога.
Лукашенко не сомневается, что юбиляр продолжит дарить поклонникам «свой уникальный творческий опыт и неиссякаемое вдохновение».