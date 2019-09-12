Лукашенко в поздравлении оценил виртуозность и педагогический талант Владимира Спивакова

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В поздравлении народному артисту СССР Владимиру Спивакову по случаю его 75-летия со дня рождения Александр Лукашенко назвал его «одним из самых ярких деятелей культуры современности».

Фото с сайта culture.ru

Глава государства считает, что именно профессионализму маэстро люди разных возрастов познают «чарующие ноты высокого академического искусства».

Президент подчеркнул, что мир знает Спивакова, как виртуозного музыканта, блестящего дирижера и выдающегося педагога.

Лукашенко не сомневается, что юбиляр продолжит дарить поклонникам «свой уникальный творческий опыт и неиссякаемое вдохновение».
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Тэги: юбилей Персона: Владимир Спиваков Александр Лукашенко

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