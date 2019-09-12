В Могилеве побит температурный рекорд 64-летней давности

Третий день подряд в Беларуси фиксируются температурные рекорды. 11 сентября обновились максимумы в шести городах Могилевской и Витебской областей, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

Фото с сайта belsat.eu

В Могилеве воздух прогрелся до 27,2 градуса тепла. Побит рекорд, установленный 11 сентября 1955 года, — 26,6.

Новые экстремумы отмечены также в Костюковичах — 27,1 (было 26,5 в 2005 году), Мстиславле — 26,2 (25,3 в 2017-м), Орше — 26 (25,5 в 2016-м), Сенно — 24,5 (24 в 2009-м) и самом северном населенном пункте Езерище — 23,1 (22,7 в 2012-м).

В Могилеве, Костюковичах, Мстиславле, Орше и Езерище рекорды переписывались три дня подряд.

Теплее всего 11 сентября было в Василевичах (Гомельская область) — 28,6 градуса выше нуля. Абсолютный максимум дня за весь период метеонаблюдений — 30,9 градуса в 1983 году в Пинске (Брестская область).

9 сентября обновились максимумы дня на 17 метеостанциях во всех областях, за исключением Брестской, 10 сентября — на 12 станциях в Витебской, Могилевской и Гомельской областях.

До этого рекорды фиксировались 2 и 3 сентября.

Согласно прогнозу Белгидромета, 12 сентября по всей стране, а 13 сентября на юго-востоке сохранится очень теплая для этой поры погода.