Смерть француза во время секса в командировке назвали несчастным случаем на работе

Суд во Франции признал жертвой несчастного случая на рабочем месте мужчину, который, находясь в командировке, скончался во время секса.

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По информации BFMTV , в 2013 году строительная компания отправила своего инспектора по технике безопасности в Луару. В ночь на 21 февраля он оказался в постели с незнакомой женщиной и умер от инфаркта.

Фонд первичного медстрахования классифицировал произошедшее как несчастный случай на работе, отметив, что секс — такая же часть повседневной жизни, как прием пищи или купание под душем.

Фирма была с этим не согласна, апеллируя, что смерть мужчины наступила в нерабочее время, когда он не выполнял служебные обязанности. Более того, смерть наступила не в том номере отеля, который зарезервировала для сотрудника компания.

Апелляционный суд, однако, постановил, что поскольку в момент смерти мужчина находился в командировке, то неважно, при каких обстоятельствах он нашел свою смерть — во время выполнения профессиональных обязанностей или в ходе повседневных дел.