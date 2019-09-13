Минздрав: в этом сезоне прививки за счет госбюджета будут проводиться российской вакциной

В нынешнем эпидемиологическом сезоне вакцинировать против гриппа четырехвалентной вакциной за счет бюджета не планируется, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан 13 сентября на пресс-конференции в Минске.

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Она пояснила, что вакцинация за счет госбюджета будет проводиться, как и в прошлом году, трехвалентной российской вакциной «Гриппол плюс». На эпидсезон 2019—2020 годов Минздрав уже закупил 1,5 млн доз этой вакцины стоимостью 1,5-2 рубля за дозу.

«На следующий сезон мы будем прорабатывать этот вопрос (о закупке четырехвалентной вакцины за средства бюджета. — БелаПАН.). В этом году у нас есть пока только одна зарегистрированная четырехкомпонентная вакцина «Ваксигрипп тетра». Возможно, к следующему сезону будут зарегистрированы и другие тетравакцины. Вероятность того, что Минздрав закупит какую-то из них за счет средства бюджета, есть», — сказала Карабан.

Всего в страну завезены те же четыре вакцины, что и в прошлом. За бюджетные средства можно привиться вакциной «Гриппол плюс». За собственные средства — французскими «Ваксигрипп» и «Ваксигрипп тетра», а также голландской «Инфлювак». В этом году по рекомендации ВОЗ состав вакцин обновлен из-за мутации вирусов группы А.

Карабан подчеркнула, что Минздрав не намерен отказываться от обязательной вакцинации против гриппа групп риска, куда входят дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и т.д. «Они сильно подвержены влиянию вируса, и мы обязаны защитить этих людей, чтобы встреча с вирусом не закончилась для них летальным исходом», — сказала она.

Вакцинация против гриппа начнется, предположительно, с октября, планируется завершить ее до 1 декабря. Иммунитет после прививки сохраняется до 6—12 месяцев.