Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Шэньчжоу

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в китайском Шэньчжоу с призовым фондом 1,5 млн долларов.

13 сентября в четвертьфинале Соболенко проиграла хорватской теннисистке Петре Мартич (23) — 5:7, 7:5, 4:6.

Это был второй матч Соболенко в течение одного игрового дня. Утром пятницы ей пришлось играть перенесенный из-за дождя матч второго круга против Елены Остапенко (75) из Латвии — 6:1, 6:2.

Первый круг имевшая четвертый номер «посева» Арина Соболенко пропускала.
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Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Петра Мартич Елена Остапенко Город: Шэньчжоу

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