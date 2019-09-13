Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Шэньчжоу

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в китайском Шэньчжоу с призовым фондом 1,5 млн долларов.

13 сентября в четвертьфинале Соболенко проиграла хорватской теннисистке Петре Мартич (23) — 5:7, 7:5, 4:6.

Это был второй матч Соболенко в течение одного игрового дня. Утром пятницы ей пришлось играть перенесенный из-за дождя матч второго круга против Елены Остапенко (75) из Латвии — 6:1, 6:2.

Первый круг имевшая четвертый номер «посева» Арина Соболенко пропускала.