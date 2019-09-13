СК: бывший главный архитектор Минска Павел Лучинович отпущен под залог

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Уголовное дело в отношении председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павла Лучиновича завершено, сообщила БелаПАН официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Павел Лучинович на пресс-конференции о перспективах градостроительного развития Минска. Фото: tut.by

«Уголовное дело в отношении Лучиновича завершено и передано прокурору для направления в суд. Да, действительно, мера пресечения была изменена на залог», — сказала она.

На прошлой неделе портал tut.by со ссылкой на собственные источники сообщил, что 2 сентября Павла Лучиновича с параличом нижней части тела и инфекционным диагнозом доставили из СИЗО на Володарского в 5-ю городскую клиническую больницу.

В справочной службе медучреждения 13 сентября подтвердили данную информацию. По словам специалиста, сначала Лучинович был госпитализирован в реанимационное отделение клиники, а затем переведен в отделение для лечения больных с поражениями спинного мозга, сопровождающимися параличами конечностей.


Главу комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома задержали за коррупцию

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета Павел Лучинович был задержан 16 марта 2019 года. По информации МВД, чиновника задержали в Минском районе сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД после получения 4 тыс. долларов. Как утверждают правоохранители, деньги за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений ему передала индивидуальный предприниматель.

Главное следственное управление Следственного комитета в отношении должностного лица Мингорисполкома возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере), в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере).

40-летний Павел Лучинович занимал должность председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома с февраля 2015 года.
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Тэги: коррупция освобождение под залог Персона: Павел Лучинович Юлия Гончарова Город: Минск

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