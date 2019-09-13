Трое активистов движения #учебаважнее будут выдвигаться кандидатами в депутаты

Активисты движения #учебаважнее зарегистрировали три инициативные группы по сбору подписей за выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей, сообщили БелаПАН представители движения.

Участники движения #учебаважнее. Фото: страница #учёбаважнее в Twitter

Активист Алексей Лазарев выдвигается в Минске по Старовиленскому избирательному округу № 105. Он инженер-программист, 1998 года рождения. Его группа уже начала сбор подписей.

В Коласовском избирательном округе № 106 Минска инициативную группу зарегистрировал Алексей Пахилко, продавец-консультант, 1992 года рождения. В столичном Васнецовском избирательном округе выдвигается Владислав Таранда, студент, 1997 года рождения.

Движение #учебаважнее выступает против закона об отмене отсрочек от службы в армии, оно отделилось от движения ProtestBY, инициированного Денисом Тихоненко, бывшим помощником депутата Палаты представителей Анны Канопацкой.

Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» был подписан Александром Лукашенко 24 июля. Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения общего среднего образования, а также единовременной отсрочки для получения первого образования, позволяющего получить специальность или профессию. Таким образом, выпускники учебных заведений профессионально-технического профиля до обучения в вузе и выпускники вузов — бакалавры до обучения в магистратуре или аспирантуре должны будут отслужить в армии.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.