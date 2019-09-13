Минздрав: в нынешнем году в Беларуси зарегистрировано 199 случаев кори

С начала 2019 года в Беларуси зарегистрировано 199 случаев заболевания корью, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан 13 сентября на пресс-конференции в Минске.

По ее словам, 56 случаев из них — завозные, в основном из Украины и России. Корь регистрировали во всех регионах страны. Около 71% заболевших — взрослые. «Порядка 54% заболевших не имели сведений о прививках, либо имели только одну прививку, либо были привиты по эпидпоказаниям, т.е. вакцина не успела сработать», — сказала Карабан.

В 2018 году лабораторно подтвержденных случаев кори в стране было 264. Из заболевших 259 — граждане Беларуси, еще пять — граждане Украины, находившиеся в стране транзитом.

Карабан напомнила, что в Беларуси охват прививками против кори составляет 97-98%. «Сегодня прививки против кори делают дважды — в один год и в шесть лет. Вакцинация началась с 1967 года. Тогда прививали один раз. С 1987 года начали делать вторую прививку моновакциной, а с 1996 году в Беларуси начали прививать вакциной с тремя компонентами: корь, паротит, краснуха. В 2000 года страна полностью перешла на трехвалентную вакцину», — сообщила представитель Минздрава.

Заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая добавила, что в довакцинальный период (до 1967 года) в Беларуси ежегодно корью заболевало 50—80 тысяч человек.

По информации Минздрава, с января 2018 года по начало июля этого в 49 из 53 стран Европейского региона было зарегистрировано более 174 тысяч случаев кори и более 100 связанных с ней смертей. «Летальные исходы от кори, учитывая, что есть вакцина, по моему мнению, недопустимы», — сказала Карабан.

За шесть месяцев 2019 года в Европейском регионе зарегистрировано более 90 тысяч случаев кори. В Украине было зарегистрировано более 54 тысяч, в Казахстане — 8,8 тысячи, Грузии — около 4 тысяч, России — около 3 тысяч, Кыргызстане, Турции и Франции — чуть более 2 тысяч, в Польше, Болгарии — более тысячи.

За два последних года в Украине от кори умерли 39 человек, из них в 2019 году — 18.