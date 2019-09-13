Найдена женщина, подбросившая свою новорожденную дочь в туалет Гомельской областной больницы

Установлена личность женщины, которая 15 июля оставила свою новорожденную дочь в туалете Гомельской областной клинической больницы.

Сотрудники уголовного розыска в поисках матери ребенка проверяли женские консультации, недавно рожавших женщин по всей области, семьи, находящиеся в социально-опасном положении.

В конце концов, мать ребенка была обнаружена в Рогачевском районе и доставлена в Гомель.

Установлено, что 27-летняя уроженка Кормянского района 9 июля на съемной квартире в Гомеле родила девочку. А 15 июля отнесла ее в детский корпус областной больницы, где оставила в раковине туалета.

Рядом с ребенком был найден пакет с вещами и записка. В записке были указаны время и дата рождения девочки.