На одной трассе в Светлогорском районе за час произошло два ДТП — погиб один из водителей

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Первая авария случилась на автодороге «Бобруйск-Мозырь-граница Украины» 13 сентября, около 11:00, сообщает МВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Мерседес Бенц» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Фольксваген Транспортер». В результате ДТП управлявший «Мерседесом» 67-летний мужчина погиб на месте.

А уже через час на этой же трассе произошла еще одна авария с участием иномарок. В «БМВ 530» на ходу лопнула шина, отчего автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Рено Эспейс». 35-летний водитель «БМВ» с травмами доставлен в больницу.
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Тэги: ДТП столкновение на встречной полосе Город: Бобруйск Мозырь Светлогорск

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