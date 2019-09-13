На одной трассе в Светлогорском районе за час произошло два ДТП — погиб один из водителей

Первая авария случилась на автодороге «Бобруйск-Мозырь-граница Украины» 13 сентября, около 11:00, сообщает МВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Мерседес Бенц» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Фольксваген Транспортер». В результате ДТП управлявший «Мерседесом» 67-летний мужчина погиб на месте.

А уже через час на этой же трассе произошла еще одна авария с участием иномарок. В «БМВ 530» на ходу лопнула шина, отчего автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Рено Эспейс». 35-летний водитель «БМВ» с травмами доставлен в больницу.