«Пока смерть не разлучит нас». После загса Собчак и ее супруг улеглись в катафалк и отправились кататься по Москве

Телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова, сообщает «Московский комсомолец» .

После регистрации молодожены улеглись в катафалк, украшенный надписью «Пока смерть не разлучит нас», и отправились кататься по городу.

Брак был зарегистрирован в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Для обоих он стал вторым: ранее Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.

Вечером в торговом комплексе «Петровский пассаж» проходит свадебный банкет, на который приглашены почти триста гостей. Среди них — режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей Эрнст, которая снималась у Богомолова в сериале «Содержанки», актриса Рената Литвинова, певица Земфира, подруги Собчак — бывшая жена лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко, актер Игорь Верник, поп-звезда Филипп Киркоров, журналисты Алексей Венедиктов и Владимир Познер и другие известные личности.

По предварительной информации, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова обойдется как минимум в 16 миллионов рублей.