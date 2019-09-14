Где в Минске можно оттянуться на День города

Белорусская столица сегодня отмечает День города — 952-летие с момента основания.

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Торжества официально откроются в 11.00 церемонией возложения цветов к стеле «Минск — город-герой» на пересечении проспектов Победителей и Машерова.

На зеленой зоне около стелы с 11.30 и до позднего вечера будет идти международный фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны» с участием членов рыцарских клубов.

На площадке в районе Дворца спорта в 10.00 стартуют международные соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель», а в 11.00 — фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2019, посвященный закрытию мотосезона.

В полдень в Верхнем городе начнет работу международный проект «Минск интернациональный». Вечером там же состоится концерт с участием артистов балета Белорусского государственного академического музыкального театра.

В 20.00 начнется торжественная церемония награждения победителей конкурса «Минчанин года» — впервые на Октябрьской площади и со свободным входом. Следом за ней на центральной площади столицы пройдет праздничный концерт.

Помимо торжеств на центральных площадках праздничные мероприятия запланированы во всех районах столицы.

Так, в Октябрьском районе основные торжества пройдут в горнолыжном центре «Солнечная долина» в парке Курасовщина, в Партизанском районе — в Центральном детском парке имени Горького, Первомайском — в парке культуры и отдыха имени Челюскинцев, Заводском — на площадке возле «Чижовка-Арены», Ленинском — в Лошицком усадебно-парковом комплексе и на площадке перед кинотеатром «Салют», Московском — в парке имени Михаила Павлова, Центральном — в Троицком предместье и парке Победы, Советском — в сквере около Комаровского рынка, Фрунзенском — в парке 60-летия Октября и сквере вдоль улицы Данилы Сердича.

Завершится субботний праздник музыкальным фейерверк-шоу в 23 часа у Дворца спорта.

15 сентября праздник продолжится двумя крупными мероприятиями — Минским полумарафоном и фестивалем «День танкиста» в Парке Победы (организует компания — разработчик компьютерных игр Wargaming). Помимо этого, во всех районах города запланированы концерты, конкурсы, спортивные соревнования, праздники дворов.

Как собщалось ранее, Центральный ботанический сад и фестиваль национальных культур National Nights ко Дню города подготовили специальную праздничную программу «Волшебный сад».

14 и 15 сентября в Ботаническом саду гостей праздника ждут Национальный академический драматический театр имени Горького с комедией дель арте «Viva Commedia!», симфонический MuzzicDom Orchestra с «Богическим концертом» и флешмобом «Дирижирование оркестром», пластический театр «Инжест» с площадным спектаклем-фейерверком «Золотой Век», трио Кирилл Кедук (фортепиано), Михаил Радунский (виолончель), Павел Батян (скрипка) и многое другое.