Балтика принесла в Беларусь непогоду — объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Территория Беларуси сегодня будет находиться в поле неустойчивой воздушной массы, которая поступает с Балтийского моря.

 

Ожидается переменная облачность. В некоторых северных районах выпадут осадки (на Витебщине не исключены грозы).

Ветер западный, северо-западный умеренный (при грозах — сильный порывистый).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.

Максимально воздух прогреется до +14..+20°С.

В столице, которая отмечает День города, вероятность дождя составляет всего 5-10%.

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +10..+12°С;
  • днем +16..+18°С;
  • вечером +11..+13°С.
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Тэги: погода

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