Балтика принесла в Беларусь непогоду — объявлен желтый уровень опасности

Территория Беларуси сегодня будет находиться в поле неустойчивой воздушной массы, которая поступает с Балтийского моря.

Ожидается переменная облачность. В некоторых северных районах выпадут осадки (на Витебщине не исключены грозы).

Ветер западный, северо-западный умеренный (при грозах — сильный порывистый).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.

Максимально воздух прогреется до +14..+20°С.

В столице, которая отмечает День города, вероятность дождя составляет всего 5-10%.

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: