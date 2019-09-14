Балтика принесла в Беларусь непогоду — объявлен желтый уровень опасности
Территория Беларуси сегодня будет находиться в поле неустойчивой воздушной массы, которая поступает с Балтийского моря.
Ожидается переменная облачность. В некоторых северных районах выпадут осадки (на Витебщине не исключены грозы).
Ветер западный, северо-западный умеренный (при грозах — сильный порывистый).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.
Максимально воздух прогреется до +14..+20°С.
В столице, которая отмечает День города, вероятность дождя составляет всего 5-10%.
Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +10..+12°С;
- днем +16..+18°С;
- вечером +11..+13°С.