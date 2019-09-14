Анастасию Заворотнюк ввели в кому, — СМИ

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В связи с крайне тяжелым состоянием любимой миллионами актрисы Анастасии Заворотнюк, врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому.

Об этом РЕН ТВ сообщили врачи одной из клиник.

Накануне сообщалось, что «мою прекрасную няню» экстренно госпитализировали в реанимацию.


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Медики пока задумываются о целесообразности проведения оперативного вмешательства, поскольку в нынешнем состоянии Заворотнюк это может для нее закончиться плачевно.

Продюссер культовой в конце 80-х группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в соцсети написал, что его коллектив «очень молится за Анастасию Заворотнюк».

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, что произошло с известной актрисой, основатель «Ласкового мая» отметил, что речь идет о «последней степени рака мозга».

В то же время, как отмечается, представитель актрисы Стас Христов опровергает даже сам факт ее госпитализации, утверждая, что Заворотнюк в ближайшее время расскажет самолично расскажет о состоянии здоровья.
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Тэги: актриса медикаментозная кома рак онкология Персона: Анастасия Заворотнюк Андрей Разин Стас Христов Город: Москва

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