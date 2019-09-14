Протодиакон РПЦ заговорил о сносе храма после венчания Собчак

Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчалась телеведущая Ксения Собчак. Как сообщает lenta.ru , таким мнением поделился протодиакон Андрей Кураев на своей странице в Facebook.

Он вспомнил, что после того, как «подобный выпендреж с таинством венчания» (речь идет о венчании гей-пары в 2003 году — прим. lenta.ru) произошел в одной из церквей Нижнего Новгорода, храм снесли. «Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением?» — задался вопросом Кураев.

Автор записи также подчеркнул, что, по его мнению, патриарх Кирилл был «в курсе намеченного спектакля», так как настоятелем московского храма является его секретарь протопресвитер Владимир Диваков.

«Жаль, красивый был храм», — заключил протодиакон.

Ранее в сети появилась видеозапись выступления Собчак на собственной свадьбе. На кадрах видно, как журналистка в корсете и с подвязкой на ноге станцевала под песню «Войди в меня, войди в мои сны», после чего улеглась в кровать, а двое мужчин из подтанцовки подвели к ней новоиспеченного мужа.

Собчак и театральный режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов обвенчались в пятницу, 13 сентября. Они приехали в церковь в карете. Телеведущая зашла в храм в фате и с букетом в руках. До этого пара зарегистрировала свой брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Молодожены добрались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».