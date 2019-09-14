Отключение электроэнергии в национальном аэропорту Минск привело к задержке нескольких рейсов

В национальном аэропорту Минск вечером 13 сентября произошло кратковременное отключение электроэнергии, несколько рейсов были задержаны.

Как передает БелаПАН со ссылкой на государственное производственное объединение «Белэнерго», отключение было связано с неполадками на оборудовании принадлежащем национальному аэропорту.

«Сообщаем, что 13 сентября со стороны Минских электрических сетей обеспечивалось надежное и бесперебойное внешнее электроснабжение подстанции «Аэропорт». Отключения электроэнергии в национальном аэропорту связаны с неполадками на оборудовании, принадлежащем национальному аэропорту», — говорится в комментарии «Белэнерго».

Отмечается также, что энергетики «Минскэнерго» выезжали на место и осматривали состояние своего оборудования на подстанции «Аэропорт» и «были готовы оказать помощь энергослужбе национального аэропорта, но пока запросов на оказание помощи не поступало».

РУП «Национальный аэропорт Минск» — первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Здесь базируются авиакомпания «Белавиа» и грузовые авиаперевозчики. Аэропорт был введен в эксплуатацию более 30 лет назад и является основным воздушным портом страны, через который выполняется до 97% пассажирских и грузовых авиаперевозок.

В 2016 году национальный аэропорт Минск получил статус хаба благодаря транзитным перевозкам между Россией и Украиной, прямое авиасообщение между которыми в настоящее время не осуществляется.