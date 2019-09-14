Мининформ блокировал доступ к 75 интернет-ресурсам

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 75 интернет-ресурсам.

«В результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел Министерство информации 13 сентября 2019 года приняло решение об ограничении доступа к 73 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», — говорится в сообщении Мининформа.

Кроме того, ограничен доступ к двум интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли.