Фотофакт. На активиста совершено нападение в момент сбора им подписей за выдвижение кандидатом в депутаты

Оппозиционное движение солидарности «Разам» требует возбуждения уголовного дела против лиц, которые совершили в Минске нападение на активиста Валерия Бычковского в момент сбора им подписей за выдвижение кандидатом в депутаты парламента. Об этом говорится в заявлении движения от 14 сентября.

Валерий Бычковский до и после "общения" с охраной торгового центра. Фото: udf.by

Координатор движения солидарности «Разам» по Минску Валерий Бычковский зарегистрировал инициативную группу по Пушкинскому избирательному округу номер 103 и приступил к сбору подписей для своего выдвижения.

«В 17 часов 13.09.2019 г. на пешеходной площадке у ТЦ «Скала» на Валерия Бычковского напал бывший милиционер, заместитель начальника охраны этого торгового центра Чумак А.Л. На предъявленные документы и нормы белорусского законодательства, которые разрешают сбор подписей за выдвижение кандидата в депутаты в любом месте избирательного округа, за исключением режимных объектов, провокатор посоветовал «засунуть свои законы в одно место» и вызвал милицию», — говорится в заявлении движения «Разам».

Отмечается, что группа охранников совершила нападение на Валерия Бычковского — его голову разбили о тротуар, травмировали коленный сустав и заковали в наручники. Как утверждают авторы заявления, все это происходило при участии дежурного милиционера.

При этом наряд милиции Фрунзенского РОВД Минска, который приехал по вызову, задержал самого Бычковского, доставил в райотдел милиции, где его продержали под стражей три часа. Бычковский по факту нападения написал заявление в милицию.

По данным Центризбиркома, на утро 13 сентября в Беларуси было подано 503 заявления на регистрацию инициативных групп по сбору подписей за выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей. На данный момент зарегистрировано 386 инициативных групп. Из них 298 собирают подписи избирателей за выдвижение беспартийных кандидатов, 88 — представителей политических партий.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.