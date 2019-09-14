Правительство Украины надеется договориться с Беларусью и Польшей о создании водного пути из Балтийского в Черное море

Новое правительство Украины намерено выполнить ряд масштабных инфраструктурных проектов, в том числе договориться с Польшей и Беларусью по проекту создания водного пути, связывающего Балтийское море с Черным. Об этом 14 сентября заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время 16-го ежегодного форума YES («Ялтинская европейская стратегия») в Киеве.

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«У нас также есть пару очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем говорить. Нам нужно попробовать соединить водным путем, например, Балтийское и Черное море. Это абсолютно реально. Водный путь Е40, о котором нужно договориться с Беларусью и с Польшей. Для этого нам нужно выстраивать конструктивные отношения. И мы уже начали это делать», — приводит слова Гончарука интернет-издание ТСН.

Как сообщал БелаПАН , по территории Беларуси, Польши и Украины может быть проложен водный путь Е40, связывающий Балтийское море с Черным, через Вислу, Припять и Днепр. Проект разработан в 2013 году Морским институтом в Гданьске в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина», финансируемой Евросоюзом. Он призван активизировать торговлю между тремя соседними странами.

В сентябре 2018 года в белорусском правительстве была создана межведомственная рабочая группа по подготовке концепции развития потенциала реки Припять. По информации БелаПАН, подготовленный документ рассматривает развитие реки в рамках проекта Е40 и предполагает возможность увеличения транспортировки по Припяти грузов до 6 млн тонн в год, что в три раза превышает нынешний грузооборот речным транспортом в Беларуси.

Вместе с тем представители крупнейших белорусских бизнес-союзов, а также экологические организации неоднократно критиковали проект из-за высокой капиталоемкости и возможного негативного воздействия на окружающую среду. В ноябре прошлого года, после оставленного без ответа обращения в Администрацию президента и правительство, Белорусский союз предпринимателей и нанимателей им. Кунявского (БСПН), Республиканский союз промышленников и предпринимателей и Белорусская научно-промышленная ассоциация опубликовали открытое письмо премьер-министру Сергею Румасу с призывом отказаться от проекта создания водного пути по Припяти и развивать в этом регионе агроэкотуризм.

По мнению экспертов БСПН, попытки реализации проекта приведут к общему отрицательному экономическому эффекту из-за его неконкурентоспособности.