Кубок Дэвиса. Егор Герасимов сравнял счет в матче со сборной Португалии

В четвертой встрече матча на Кубок Дэвиса в рамках Евро-Африканской группы I Беларусь — Португалия Егор Герасимов вышел на корт против лидера сборной Португалии Жоау Соузы.

Белорус блестяще провел двухсетовый поединок против рейтингового теннисиста, обыгравшего в стартовой встрече Илью Ивашко.

В первом сете Егор был сильнее на тай-брейке — 7:6 (7:3), а во втором — уверенно добился победы со счетом 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Кто станет победителем матча, решится в последнем поединке, на который заявлены Илья Ивашко и Жоао Домингеш.