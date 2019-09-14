Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси победила команду Португалии

В заключительной, пятой, встрече матча на Кубок Дэвиса в рамках Евро-Африканской группы I Беларусь — Португалия Илья Ивашко в упорном матче победил Педро Соузу.

Илья Ивашко. Фото: Максим Цеханович / tennis.by.

Счет двухсетового поединка — 6:4, 7:6 (7:4). Борьба, особенно во втором сете, была острой и напряженной, все решилось на тай-брейке.

Отметим важный вклад в общую победу Егора Герасимова, который сегодня обыграл лидера португальцев Жоау Соузу, значительно превосходящего его по рейтингу.

Сборная Беларуси завоевала путевку в квалификацию Кубка Дэвиса-2020 и весной будущего года поспорят поспорят за путевку в финальную стадию Кубка Дэвиса.