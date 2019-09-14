Упавший на рельсы на станции метро «Петровщина» мужчина скончался в больнице

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Упавший на рельсы на станции метро «Петровщина» в Минске мужчина умер в больнице.

Происшествие в метрополитене случилось около полудня 14 сентября. 30-35-летний мужчина упал на рельсы прямо перед подходящим поездом метро. Он получил травмы различной степени тяжести. Медики доставили пострадавшего в больницу, однако спасти его жизнь не удалось, сообщает телеканал ОНТ.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Личность погибшего пока не установлена.
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Тэги: ЧП в метро падение на рельсы Город: Минск