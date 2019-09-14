Госдеп США сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Хамза бен Ладен, сын убитого лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена и заметная фигура в группе боевиков, был убит в ходе контртеррористической операции США.

Об этом заявили в Белом доме, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters. Операция по ликвидации проходила в афгано-пакистанском регионе.

«Потеря Хамзы бен Ладена не только лишает «Аль-Каиду» важных лидерских качеств и символического связи с его отцом, но и подрывает важную оперативную деятельность группировки», — говорится в заявлении.

Хамза, как считают, был рядом со своим отцом в Афганистане до терактов 11 сентября 2001 года. Он также был со своим отцом в Пакистане после того, как США вторглись в Афганистан, что подтолкнуло большую часть высшего руководства «Аль-Каиды» бежать туда.

Госдепартамент США назвал Хамзу глобальным террористом в 2017 году после того, как он призвал к терактам в западных столицах и пригрозил отомстить Соединенным Штатам за убийство отца.