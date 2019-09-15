«Динамо-Брест» и БАТЭ одержали очередные победы
В рамках 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги в субботу прошли три поединка.
Во всех матчах виктории праздновали хозяева: «Торпедо-БелАЗ» одолело «Неман» — 1:0, брестское «Динамо» крупно победило «Минск» — 3:0, а БАТЭ вырвал три очка у «Городеи» — 2:1.
Кроме этого, «Дняпро» засчитана техническая победа (3:0) над минским «Торпедо».
Сегодня также состояться три матча:
- «Славия» — «Энергетик-БГУ» (Начало в 15:00);
- «Ислочь» — «Шахтер» (17:00);
- «Динамо» (Мн) — «Слуцк» (19:00).
Тур завершится в понедельник матчем «Витебск» — «Гомель» (19:30).