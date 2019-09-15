Видеофакт. В Гомеле бык сбежал от хозяев 15.09.2019 / 07:46 / Общество Просмотров: 326 A- A+ В сети появился забавный ролик, на котором видно, как бык совершает побег от своих хозяев. Инцидент, как сообщается произошел недалеко от местного Ледового дворца. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: бык Город: Гомель Другие материалы на эту тему: Белорусский «титан» пострадал в схватке с быком В Испании бык вырвался с арены и напал на людей Фоторепортаж с фестиваля Сан-Фермин 2010 в Испании Бык «продырявил» голову известному матадору (видео)