Видеофакт. В Гомеле бык сбежал от хозяев

/ Общество
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В сети появился забавный ролик, на котором видно, как бык совершает побег от своих хозяев.

Инцидент, как сообщается произошел недалеко от местного Ледового дворца.
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Тэги: бык Город: Гомель

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