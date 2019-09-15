Фотофакт. В Бресте после столкновения «Рено» несколько раз перевернулся

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала женщина, произошло накануне вечером в центре города на Буге.

По предварительным сведениям региональной Госавтоинспекции, 30-летний брестчанин на «Рено» двигался по улице Пушкинской и совершил столкновение «КИА», который ехал по бульвару Космонавтов.

После столкновения «Рено» несколько раз перевернулся.

Как сообщается, 35-летняя пассажирка «француза» с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.

В ГАИ отметили, что по предварительным данным оба водителя были трезвыми.
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Тэги: ДТП Город: Брест

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