Фотофакт. В Бресте после столкновения «Рено» несколько раз перевернулся

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала женщина, произошло накануне вечером в центре города на Буге.

По предварительным сведениям региональной Госавтоинспекции, 30-летний брестчанин на «Рено» двигался по улице Пушкинской и совершил столкновение «КИА», который ехал по бульвару Космонавтов.

После столкновения «Рено» несколько раз перевернулся.

Как сообщается, 35-летняя пассажирка «француза» с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.

В ГАИ отметили, что по предварительным данным оба водителя были трезвыми.