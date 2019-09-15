Верующие отмечают церковный Новый год — Новолетие

Верующие христиане, регулярно посещаемые церковь, знают даты всех праздников. Поэтому они знают, что сегодня отмечается так называемый церковный Новый год.

Новолетие — не входит когорту самых значимых церковных праздников, но является важным событием.

В отличие от многих других религиозных праздников, у сегодняшнего дата непереходящая — 14 сентября. Он также носит название «начало индикта» (последним праздником церковного календаря является Успение, а первым — Рождество Божьей Матери).

История праздника связана с правителями Римской империи. Для сбора налогов императоры установили определенный период в несколько лет: индикт, в конце которого объявляли и собирали подать за это время с населения. В зависимости от урожаев за эти годы и иных причин подать была различная. Император Октавиан Август для сбора подати и начала нового индикта назначил определенное число, день своего рождения.

В каждой христианской церкви 14 сентября проводятся служения, посвященные этому празднику. Священники советуют своим прихожанам в этот день посвящать свои молитвы благодарению господу и всем святым.

В старину после 14 сентября прекращались посевы озимых культур, но продолжался сбор урожая; сватались невесты; происходили знакомства парней и девушек (считалось, что они оказывались счастливыми).

В этот день приводят в церковь детей, особенно школьного возраста. Считается, что господь благословляет их на новый учебный год и познание наук.

Праздник — один из немногих в церковном календаре, когда поощряется наведение чистоты в доме и придомовой территории.

Запрещалось есть угрей, так как эту рыбу называли змеем, которого колдуны использовали против людей. 14 сентября она якобы выходила из воды, смывала с себя болячки и хвори и могла «передать» их беспечным рыбакам.

Считалось, что с этого дня начинается Бабье лето. Праздник проходил под игры и хороводы.