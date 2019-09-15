В Германии успешно протестировали воздушное такси

В субботу, 14 сентября, в Штутгарте прошел успешный демонстрационный полет двухместного беспилотника — волокоптера, сообщил в своем микроблоге технический директор компании-производителя Volocopter Ян-Хендрик Бёленс.

Накануне полета сообщалось, что он станет первым, совершенным в крупном европейском городе.

Время полета движимого электрическими двигателями волокоптера-такси составило четыре минуты. Пилот управлял им, находясь на земле, пассажиров в кабине также не было.

По словам главы правления автоконцерна Daimler Ола Каллениуса, подобный транспорт сможет решить проблему пробок.

Как отмечается, Daimler принимает участие в проекте, в рамках которого планируется, что в будущем волокоптер будет управляться автономно, без вмешательства человека.