В Германии успешно протестировали воздушное такси
В субботу, 14 сентября, в Штутгарте прошел успешный демонстрационный полет двухместного беспилотника — волокоптера, сообщил в своем микроблоге технический директор компании-производителя Volocopter Ян-Хендрик Бёленс.
Накануне полета сообщалось, что он станет первым, совершенным в крупном европейском городе.
Время полета движимого электрическими двигателями волокоптера-такси составило четыре минуты. Пилот управлял им, находясь на земле, пассажиров в кабине также не было.
По словам главы правления автоконцерна Daimler Ола Каллениуса, подобный транспорт сможет решить проблему пробок.
Как отмечается, Daimler принимает участие в проекте, в рамках которого планируется, что в будущем волокоптер будет управляться автономно, без вмешательства человека.
Глава компании Volocopter Флориан Ройтер рассчитывает через два-три года получить разрешение на использование волокоптеров в качестве такси, пишет