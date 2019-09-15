Мархель рассказал, кто должен играть за сборную
За национальную сборную Беларуси по футболу должны играть местные игроки. Такое мнение высказал наставник главной команды страны Михаил Мархель.
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«Когда у тебя здесь корни, родители, семья. Тогда ты будешь выкладываться по полной», — сказал он.
Впрочем, отметил Мархель, если все же кого-то и привлекать, то это надо делать с целью «долгосрочной перспективы».
«А выдавать паспорта специально под сборную — я с этим не согласен», — резюмировал наставник.