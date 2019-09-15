Мархель рассказал, кто должен играть за сборную

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За национальную сборную Беларуси по футболу должны играть местные игроки. Такое мнение высказал наставник главной команды страны Михаил Мархель.

Фото пресс-службы АБФФ

В эфире «Беларусь 5» главком выступил против натурализации иностранных футболистов, так как считает, что за сборную «нужно играть сердцем».

«Когда у тебя здесь корни, родители, семья. Тогда ты будешь выкладываться по полной», — сказал он.

Впрочем, отметил Мархель, если все же кого-то и привлекать, то это надо делать с целью «долгосрочной перспективы».

«А выдавать паспорта специально под сборную — я с этим не согласен», — резюмировал наставник.

Сюжет: Михаил Мархель
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Тэги: натурализация футбол-сборная

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