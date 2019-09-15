Битва аутсайдеров: минчане сразятся с «магниткой»

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Сегодня под сводами «Минск-Арены» пройдет битва аутсайдеров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В очередном туре минское «Динамо» примет магнитогорский «Металлург». Обе команды неудачно начали турнир: хозяева после пяти матчей с двумя очками занимают последнее место в Западной конференции, а гости, имея в своем активе три очка после шести игр, предпоследнее в Восточной конференции.

Букмекеры фаворитом предстоящей встречи называют представителей Востока:

  • победа «Динамо» — 3.65-4.30;
  • ничья — 4.40-4.75;
  • победа «Металлурга» — 1.65-1.80.

Стартовое вбрасывание произойдет в 17:10.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Минск

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