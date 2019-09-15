Битва аутсайдеров: минчане сразятся с «магниткой»

Сегодня под сводами «Минск-Арены» пройдет битва аутсайдеров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В очередном туре минское «Динамо» примет магнитогорский «Металлург». Обе команды неудачно начали турнир: хозяева после пяти матчей с двумя очками занимают последнее место в Западной конференции, а гости, имея в своем активе три очка после шести игр, предпоследнее в Восточной конференции.

Букмекеры фаворитом предстоящей встречи называют представителей Востока:

победа «Динамо» — 3.65-4.30;

ничья — 4.40-4.75;

победа «Металлурга» — 1.65-1.80.

Стартовое вбрасывание произойдет в 17:10.