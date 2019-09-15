В 28 районах Беларуси запрещено посещение лесов

В связи с установившемся высоким классом пожарной опасности, в 28 районах страны введен запрет на посещение лесов.

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Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, на 15 сентября нельзя ходить в лес практически во всей Гомельской области (исключение составляют Октябрьский и Рогачевский районы), в шести районах Брестской области (Барановичский, Брестский, Каменецкий, Лунинецкий, Малоритский и Столинский), а также в трех Могилевской области (Костюковичский, Краснопольский и Хотимский).

В Витебской, Гродненской и Минской областях запрета на посещение лесов нет.

Напомним, решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по просьбе лесничеств или РОЧС.