Неизвестный мужчина сгорел на пожаре в Гомеле
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Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 15 сентября, в нежилом доме на улице Чкалова в городе на Соже.
Когда спасатели прибыли на место вызова, то открыто горели два соседних дома: по улице Чкалова — полыхал нежилой дом и постройка; по улице Лермонтова — крыша жилого дома и гаража.
Подразделения МЧС оперативно справились с огнем.
Во время проведения работ по разборке и проливке стройконструкций в нежилом доме было обнаружено обгоревшее тело неизвестного мужчины.
Одной из версий, которая рассматривается в качестве причин, приведших к пожару, рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.
Как ранее сообщалось, из-за чрезвычайной пожароопасности в Гомельской области объявлен красный уровень опасности.