Неизвестный мужчина сгорел на пожаре в Гомеле

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 15 сентября, в нежилом доме на улице Чкалова в городе на Соже.

Когда спасатели прибыли на место вызова, то открыто горели два соседних дома: по улице Чкалова — полыхал нежилой дом и постройка; по улице Лермонтова — крыша жилого дома и гаража.

Подразделения МЧС оперативно справились с огнем.

Во время проведения работ по разборке и проливке стройконструкций в нежилом доме было обнаружено обгоревшее тело неизвестного мужчины.

Одной из версий, которая рассматривается в качестве причин, приведших к пожару, рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

Как ранее сообщалось, из-за чрезвычайной пожароопасности в Гомельской области объявлен красный уровень опасности.