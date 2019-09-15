Актриса Анастасия Заворотнюк находится в глубокой коме

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому.

По информации РЕН ТВ , ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики оценивают состояние ее здоровья как крайне тяжелое. До сих пор не принято решение о проведении операции, которая в нынешнем состоянии актрисы может привести к летальному исходу.

Накануне сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк медикаментозную кому. Некоторые СМИ сообщали, что родственники Анастасии вчера срочно приезжали в больницу.

Напомним, основатель популярной в конце 80-х группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что у актрисы «последняя степень рака мозга».