Актриса Анастасия Заворотнюк находится в глубокой коме

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Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому.

По информации РЕН ТВ, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики оценивают состояние ее здоровья как крайне тяжелое. До сих пор не принято решение о проведении операции, которая в нынешнем состоянии актрисы может привести к летальному исходу.

Накануне сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк медикаментозную кому. Некоторые СМИ сообщали, что родственники Анастасии вчера срочно приезжали в больницу.

Напомним, основатель популярной в конце 80-х группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что у актрисы «последняя степень рака мозга».
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Тэги: онкология рак актриса медикаментозная кома Персона: Анастасия Заворотнюк Город: Москва

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