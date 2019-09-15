Шевченко не видит Милевского в сборной Украины

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал свое отношение к возрастным игрокам.

Фото с сайта worldcup.com.ua

По его словам, в паспорт футболистам он не заглядывает, а смотрит на их состояние, психологическую и физическую кондицию, игровую форму.

«Если они готовы играть и показывают хороший уровень — значит, я их буду вызывать», — заявил Шевченко в интервью vesti.ua .

На вопрос по поводу его бывшего партнера по сборной игрока брестского «Динамо» Артема Милевского, наставник ответил, что, если есть выбор на определенную позицию, то «я отдаю предпочтение более молодым ребятам».

Кроме этого, подчеркнул главком, «важно, чтобы игроки уже прошли с нами определенный путь, понимали наши требования и принципы. Сейчас на подготовку все меньше времени».