В понедельник Беларусь накроет непогода
Сильный ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Беларуси 16 сентября.
«В понедельник, 16 сентября, погода продолжит портиться, — говорится в официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. — Ждем ветер до 20 м/с. Берегите себя! При этом в юго-восточных районах Гомельской области — чрезвычайная пожарная опасность».
Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).