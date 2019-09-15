В понедельник Беларусь накроет непогода

Сильный ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Беларуси 16 сентября.

«В понедельник, 16 сентября, погода продолжит портиться, — говорится в официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. — Ждем ветер до 20 м/с. Берегите себя! При этом в юго-восточных районах Гомельской области — чрезвычайная пожарная опасность».

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: