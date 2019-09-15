В понедельник Беларусь накроет непогода

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Сильный ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Беларуси 16 сентября.

«В понедельник, 16 сентября, погода продолжит портиться, — говорится в официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. — Ждем ветер до 20 м/с. Берегите себя! При этом в юго-восточных районах Гомельской области — чрезвычайная пожарная опасность».

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: МЧС сильный ветер

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