Минское «Динамо» одержало первую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ

15 сентября минское «Динамо» на своем льду встречалось в магнитогорским «Металлургом» и одержало победу со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). Это вторая победа «зубров» в новом чемпионате КХЛ и первая домашняя.

Фото hcdinamo.by

В составе белорусского клуба заброшенными шайбами отметились Александр Китаров, Шейн Принс и Андрей Костицын (отличился за 32 секунды до окончания третьего периода), у «Металлурга» дважды забросил Брендон Козун.

«Наша команда продемонстрировала хорошую цельную игру, — отметил после матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт. — Между вторым и третьим периодом сказал парням, что хочу, чтобы третий период стал лучшим в их исполнении. Рад, что команда откликнулась. На характере мы смогли вытащить игру, я горжусь своей командой».

После шести матчей «Динамо» с 4 очками занимает предпоследнее 11-е место в таблице Западной конференции.

Следующий матч минский клуб также проведет дома — 18 сентября против хабаровского «Амура».